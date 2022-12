Ultime Notizie Roma del 08-12-2022 ore 17 | 10

(Di giovedì 8 dicembre 2022)dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione amica Chiama Giuliano Ferrigno fatturazione elettronica lanciata dalla Commissione Europea per le imprese che operano Oltre i confini nazionali nell’Unione il nuovo sistema di rendicontazione introduce la comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA per intensificare la lotta contro le frodi in particolare quelle cosiddette Carosello il passaggio la fatturazione elettronica stando alle Stime Ué contribuirà a ridurre le frodi IVA fino a 11 miliardi di euro all’anno e abbattere i costi amministrativi di conformità per le aziende europee oltre 4,1 miliardi di euro all’anno nei prossimi 10 anni Nel 2020 paesi UE hanno perso 93 miliardi di euro di gettito IVA un quarto dei quali può essere attribuito direttamente la prode andiamo in Iran e la magistratura della Repubblica islamica annunciato che il giovane ...

Il Sole 24 ORE

Ha lottato per quattordici giorni ma alla fine non ce l'ha fatta, Giacomo Sabelli , studente universitario di 22 anni, è morto in ospedale dopo che il 18 novembre scorso era stato coinvolto in uno ...Olanda - Argentina: lesulle formazioni Van Gaal non cambia nulla e confermerà l'undici che ha battuto 3 - 1 gli statunitensi. Riecco la difesa a tre, con Timber al posto dell'ex ... Ucraina, ultime notizie. Più di mille missili contro i tralicci. Cestista Usa liberata in uno ... È stato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in persona ad annunciare il rilascio di Brittney Griner l’8 dicembre, informando che la star della WNBA stava tornando a casa dopo oltre otto mesi di ...Alla fine hanno fatto tutti un passo indietro: Portanova, il calciatore del Genoa condannato martedì scorso in primo grado (con rito abbreviato) a sei anni di carcere per violenza sessuale ...