Iran | eseguita prima condanna a morte di un manifestante

La magistratura della Repubblica islamica ha annunciato che Mohsen Shekar, arrestato durante le proteste, è stato giustiziato: è la prima sentenza di morteper un manifestante, come riporta Bbc Persia. Shekari è stato accusato di aver bloccato una strada, di disordini, di aver estratto un'arma con l'intenzione di uccidere nonché di aver ferito ...È stato impiccato questa mattina, prima dell'alba, prima della preghiera. Mohsen Shekari, 23 anni, è il primo manifestante la cui condanna a morte vienein. Lo ha annunciato la stessa magistratura della Repubblica islamica. Il tribunale lo ha trovato colpevole di "inimicizia contro Dio", un'accusa che comporta la pena capitale. Shekari ...In Iran è stata eseguita la prima condanna a morte di un manifestante. La magistratura della Repubblica islamica ha annunciato che il 23enne Mohsen Shekar, arrestato durante le proteste a settembre, è ...