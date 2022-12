I numeri non mentono | le Birkenstock Boston e le adidas Samba hanno ufficialmente conquistato il 2022

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Da qualche anno ormai sembra che lee leabbiano subito un'ascesa inarrestabile, diventando più popolari ogni stagione. All'inizio si è trattato di un'affermazione che sentivamo essere vera, senza riuscire a da un quantitativo esatto al fenomeno. Entrambi i modelli erano e continuano a essere ovunque sui social media e vengono indossati dalle persone più stilose sul pianeta. Ora, l'ultimo report del rivenditore di moda Lyst conferma finalmente dati alla mano le nostre sensazioni: è stato un anno enorme sia per leche per le. Gli ultimi due report di Lyst Index, che analizza le menzioni sui social media insieme a ricerche, visualizzazioni di pagina e altro ancora,incoronato l'amato zoccolo con suola di sughero e la ...

Wired Italia

... analizzando i dati ufficiali ISTAT, che in Italia le restrizioni anticovid, i lockdown, le zone rosse, la repressione delle libertà individuali ecc.,solohanno attenuato idella "......le reception degli hotelha comunque inciso più di tanto sull'andamento. Secondo una stima infatti circa l'80% dei posti letto nelle strutture ricettive tradizionali sono occupati (isono ... Influenza: i numeri dell'epidemia, che non arrivava così presto dal 2009 Forme eccessivamente rotonde non fanno rima con sano e bello. Anzi, i molti chili di troppo, rappresentano una reale minaccia per la salute. Una minaccia che continua a pesare anche sul nostro Paese..Allargare il significato profondo del provare tenerezza può significare anche essere aperti verso la propria sofferenza, senza evitarla e senza “disconnettersi”. Animati ...