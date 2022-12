Drag Race Italia | la vincitrice della seconda stagione e la classifica completa

Leggi su biccy

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ladiè ufficialmente terminata ed a vincere è stata La Diamond come era giusto che fosse. Il mio cuore ha sempre battuto per Nehellenia a cui è andata la fascia di Miss Simpatia ereditata da Luquisha Lubamba (“Da Britney a Britney” cit.); ma la vittoria de La Diamond è stata giusta e meritata. Shot di tequila, mi gira la testa Hashtag di oggi #facciamofesta Miss Congeniality ofare always so iconic. We love to see it. pic.twitter.com/aOeao3AdCo — hugeasmammoth.films (@hugeasmammoth ) December 8, 2022 Come già scritto altrove il suo Arcimboldo è stato perfetto, il cactus un’idea originale, il colpo di scena da piccola chimica è stato un siparietto irresistibile; mentre il suo toro non ha bisogno di ...