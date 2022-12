Usa | quarant’anni di iniezioni letali | il falso mito del metodo di esecuzione ‘umano’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Non lascia schizzi di sangue sulle pareti come il plotone d’, né puzza di bruciato come la sedia elettrica. Non rievoca pagine orrende della storia, come la camera a gas (ma c’è ora chi vuole reintrodurla). Il 7 dicembre 1982, negli Usa, Charles Brooks fu il primo condannato alla pena capitale a essere messo a morte tramite iniezione letale. Iniziava una nuova era: c’era finalmente unincruento, pulito, sofisticato, rapido, in definitiva “umano”, per portare a termine gli omicidi di stato. Altri stati, dopo gli Usa, l’avrebbero adottato.e 1377 esecuzioni dopo, sulle oltre 1500 degli ultimi 40 anni, dobbiamo raccontare una storia del tutto diversa. Le chiamano botched executions, un’espressione che sta a dire che non è andato tutto liscio. Il 3 febbraio 2016, nello stato della Georgia, Brandon Jones, 72 ...