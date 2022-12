Un fossile di plesiosauro è stato ritrovato in Australia FOTO

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un rarodi, atipico rettile marino, di circa 100 milioni di anni fa èda pocoe “riesumato” nel Queensland occidentale, in. Siamo di fronte ad una vera e propria “Stele di Rosetta” dei rettili marini in quanto la nostra conoscenza dei plesiosauri dal collo lungo è assai carente perché raramente si trovano resti “integri” di tali animali preistorici. “Poiché questi plesiosauri avevano un collo lungo praticamente il doppio del corpo, spesso la loro testa veniva separata dal corpo dopo la morte il che rende molto difficile trovare unintegro tale da farci ricondurre a tale animale preistorico“, ha così dichiarato il dottor Espen Knutsen, del Queensland Museum, in un recente comunicato ed il tutto conferma quanto sia preziosa e rara ...