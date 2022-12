Sommerso più ampio con uso contante | maglia nera a Calabria e Campania

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La crescita dell’economia sommersa o “non osservata” è direttamente proporzionale all’uso del. Fra le regioni italiane più colpite vi sono la, dove ilsi spinge al 21% a fronte di un 90% di transazioni regolate in, e la, dove ilarriva al 20% rispetto ad un 80% di pagamenti in cash. E’ quanto emerge da una elaborazione dell’Upb – Ufficio Parlamentare di Bilancio sui dati riferiti all’Italia dell’indagine della BCE intitolata “Study on the use of cash by households” e sui dati della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva allegata alla Nadef 2019. Le più virtuose le Regioni del Nord Le Regioni più virtuose in Italia sono quelle più ricche del Nord-Est come Lombardia, Friuli Venezia Giulia e ...