Liliana Segre presenta 24 denunce per le minacce ricevute on line

Open

La senatrice a vitaha dato seguito a quanto preannunciato nelle scorse settimane, presentando nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre, 24 denunce per minacce contro la sua persona ricevute online. ...'Siamo in democrazia, quindi va benissimo così', ha detto la senatrice a vitacommentando al suo arrivo alla Scala, interpellata dai giornalisti, l'effetto che le fa vedere insieme la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica, ... La senatrice a vita Liliana Segre presenta 24 denunce per minacce e insulti online Sul Palco reale anche il presidente del Senato La Russa e il sindaco Beppe Sala. "Opera russa Non mescolare politica e cultura", dice la premier. All'esterno la contestazione della comunità ucraina ...Si è aperta stasera al Teatro alla Scala la stagione dell'opera 2022/23, in scena “Boris Godunov” di Modest Petrovic Musorgskij. Nel palco reale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accol ...