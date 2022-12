La coppia di donne discriminata dopo l’unione civile | «Ora il Comune dovrà pagare tutti i danni»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La Corte d’appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di primo grado e condannato il sindaco di Calcinato Nicoletta Maestri, il suo vice Mirco Cinquetti e l’assessore alla Polizia Locale Stefano Vergano per discriminazione nei confronti di due dipendenti. Federica Lombardo, 47 anni, ex responsabile dell’ufficio tecnico, e Luisa Zampiceni, 50, ex comandante della polizia locale, hanno avuto ragione davanti al tribunale. Entrambe erano state sostituiteche si erano sposate con un’unionenel 2020. A Federica Lombardo nel gennaio del 2021 era stato tolto il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico che ricopriva dal 2011. Al suo posto una collega neoassunta. Per Zampiceni invece è stato necessario modificare una convenzione con altri due comuni per costringerla a dimettersi. Il...