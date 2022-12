È il più ricco del 2022 | cifre da non credere per il tennista

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Guadagni stellari anche nell’ultima stagione di tennis ma c’è chi ha davvero esagerato,davvero incredibili PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondo del tennis e stato da sempre uno dei più proficui in termini di remunerazioni ed in questoche sta per concludersi la ripresa sembra essere stata totale. Tra le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.