Cristiano Malgioglio | “Da quando non ci sono più i miei genitori Natale non esiste Non assaggio neanche una fetta di panettone”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Controverso, stravagante e fuori dagli schemi.trova forza nell’essere sé stesso: malinconico e simpatico al contempo, controcorrente, ma originale. Dopo il successo come giudice a Tale e quale show, è pronto per il suo debutto da conduttore con Mi casa es tu casa, al via stasera su Rai2. Un programma di interviste in cinque appuntamenti, immerso in una dimensione informale, quasi “domestica”, in cui accoglierà diversi ospiti, anche internazionali. Il tutto, con il solito stile irriverente e provocatorio e un’atmosfera divertente ed emozionante. Per l’occasione, ha raccontato la propria esperienza in un’intervista a Repubblica: “il direttore Stefano Coletta, che ringrazio perché è un uomo libero e mi ha dato fiducia, mi ha detto: “Mi piacerebbe che facessi Mi casa es tu casa”, gli ho risposto: “Non vado a ...