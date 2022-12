Che Inter a Malta | Salisburgo battuto con un netto 4 - 0 Mkhitaryan è già in forma

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Come se di mezzo non ci fossero state due settimane di vacanza, come se fosse ancora inizio novembre: la secondamaltese, con davanti un avversario vero anche se pieno zeppo di giovani, veleggia ...

... come se fosse ancora inizio novembre: la secondamaltese, con davanti un avversario vero anche se pieno zeppo di giovani, veleggiaè una bellezza. Ne rifila quattro al Salisburgo,era ...Commenta per primo L'riprende da dove aveva finito: batte il Salisburgo 4 - 0 e conferma le buone sensazionil'ambiente nerazzurro sta vivendo in questo strano ritiro pre - campionato a Malta . Prima della sosta ...Buone indicazioni per Simone Inzaghi dal second test in terra maltese dell'Inter che, dopo aver giocato a tennis con il Gzira United lunedì, travolge il Salisburgo 4-0. Due gol per ...Uno dei perni principali dell'Inter e della sua nazionale è Marcelo Brozovic. Il regista croato, dopo un lungo stop di un mese abbondante, sta riprendendo ...