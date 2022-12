Bisaccia | padre e figlio in carcere | fabbricavano armi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo dei Lombardi (AV) – I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in, emessa nei confronti di un 56enne e del31 enne, entrambi di, gravemente indiziati -allo stato delle indagini- per avere fabbricato e detenuto illegalmentecomuni da sparo nonché parti di esse e munizionamento vario. II provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avelline, su richiesta della Procura della Repubblica di Avelline che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Lacedonia. L’attività trae origine da un’ispezione eseguita in un casolare abbandonato ove i militari hanno rinvenuto 2 pistole, munizioni di diverso calibro e ...