Atletico Madrid | Cunha e Joao Felix in uscita | la strategia per l'attacco

Commenta per primo L'Aston Villa ha nel mirino Joao Felix . Secondo quanto riportato da Marca , il club inglese vuole assestare un grande colpo internazionale e rafforzare il proprio reparto offensivo ...Il centrocampista dell', uno degli insostituibili dell'allenatore, ha accusato un problema al muscolo posteriore della coscia e ha svolto lavoro differenziato . Il giocatore è dunque ...Come si respingono due rigori su tre alla Spagna Il portiere del Marocco Yassine Bounou ha detto che serve “un po’ di intuito, molta fortuna e basta! I rigori sono solo questo!”, smontando così quara ...Una buona e una cattiva notizia per l'Albiceleste in vista dei quarti di finale contro l'Olanda. Di Maria è recuperato e ha ripreso a lavorare in gruppo dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori contro ...