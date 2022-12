Tosca diceva | ' Sono nipote di migranti | integrazione e accoglienza sono la mia bandiera'

(Di martedì 6 dicembre 2022) Straordinariamente brava come cantante e persona sempre sensibili alle tematiche sociali. Protagonista per la sua performance nel film di Emanuela Giordano 'Il suono della voce', come finalista dei ...

PalermoToday

'Io sono nipote di migranti - dice- integrazione e accoglienza sono per me la mia bandiera. Volevo raccontare quanto fosse importante non solo la musica ma l'altra cultura'. I premi ricevuti l'...... quando il settimanale Chi ha pubblicato quella cheessere la lista definitiva. Lista che ... Amadeus si è trovato costretto all'ultimo a aggiungere due donne nel cast, e che donne,e Rita ... La via dei presepi, a Cefalù arriva Tosca in concerto con i suoi appunti musicali dal mondo Insoliti Noti/2: la storia di Nicola Tagliavini. Ragioniere, Mods, calciatore, allenatore, magazziniere e oggi opinionista di calcio. "Ho iniziato a fare ...