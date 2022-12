Sgominata banda di falsari | c’erano anche un medico e un maresciallo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 1 minutoFiguranoundell’Asl Napoli 1 e undell’Aeronautica Militare, in servizio come infermiere, tra i sette destinarari delle misure cautelari emesse dal gip di Napoli Nord e notificate oggi dai carabinieri del comando antifalsificazione monetaria di Napoli i quali hanno scoperto una ramificatadinel Napoletano. Notificate, contestualmente,otto denunce ad altrettanti indagati. Coordinati dai magistrati dell’ufficio inquirente di Napoli Nord, i militari dell’arma hanno scoperto che l’associazione a delinquere falsificava patenti, carte d’identità valide per l’espatrio, certificati medici e banconote da 50 euro spacciate in Italia ma finitein Spagna e Francia. Il centro di falsificazione della ...

Nelle prime ore della mattina, su delega di questa Procura Distrettuale della Repubblica, militari della Compagnia di Gravina di Catania, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal ...Unaspecializzata in rapine a tabaccai, eseguite con modalità particolarmente violente, è statadai carabinieri che hanno eseguito sei fermi nell'ambito di una inchiesta coordinata dalla ... Furti in abitazione, sgominata banda dai carabinieri: presi a cena in un ristorante mentre festeggiavano un colpo Figurano anche un medico dell'Asl Napoli 1 e un maresciallo dell'Aeronautica Militare, in servizio come infermiere, tra i sette destinarari delle misure cautelari emesse dal gip di Napoli Nord e notif ...Ventisei indagati, 9 in carcere. L’organizzazione inviava sui cellulari dei clienti promozioni d’acquisto sull’eroina: ogni tre dosi comprate, una era in omaggio ...