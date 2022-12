Lazio | 15 dicembre annuncio candidato FdI con Meloni

(Di martedì 6 dicembre 2022) "In occasione del decennale di FdI il 15verrà ufficializzata la candidatura alla presidenza della Regione". Lo ha annunciato il capogruppo di FdI in RegioneGiancarlo Righini. "...

Un momento solenne, il migliore per una candidatura cosi importante e prestigiosa che ha l'obiettivo di vincere nel", ha aggiunto Righini. . 62022Venerdì 9il tempo sarà instabile al Centro - Nord , con piogge che interesseranno ... tornerà alto il rischio nubifragi sui settori tirrenici, specie fra, Campania e Calabria. ...Prima parte di stagione in crescendo quella vissuta dai biancocelesti, sempre più consapevoli delle loro potenzialità ...«In occasione del decennale di FdI il 15 dicembre verrà ufficializzata la candidatura alla presidenza della Regione Lazio». Lo ha annunciato il capogruppo di FdI in Regione ...