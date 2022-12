Ema Stokholma | lite dietro le quinte di Ballando con le Stelle

Leggi su biccy

(Di martedì 6 dicembre 2022) Quella dicon leè già una scommessa vinta per Ema, visto che il pubblico l’adora, i giudici le hanno spesso fatto dei complimenti e nel programma di Milly Carlucci la 38enne ha trovato anche l’amore. Il mese scorso la speaker radiofonica è uscita allo scoperto ed ha ammesso di frequentare il suo maestro di ballo, Angelo Madonia: “Lui c’è, mi capisce. Angelo è diventato importante nella mia vita, ci sproniamo a dare il meglio a fare bene. Tra di noi c’è una bella intesa, non posso negarlo, ma ci stiamo conoscendo.sto molto bene con lui. Sogno il podio. Per me e per il mio maestro ma la mia vittoria c’è già. Mi sento bene, cresciuta, ho più consapevolezza, sono circondata da affetto sincero. Tutto questo e già un grande traguardo“. Ema, la discussione con Angelo Madonia nel backstage ...