Alla Scala di Milano una Prima “affollata” per il “Boris Godunov” diretto dal maestro Chailly

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ladi Sant’Ambrogio 2022 sarà ricordata come una delle più affollate nella storia dellaper le presenze istituzionali. All’inaugurazione della Stagione d’Opera, domani, mercoledì 7 dicembre, alle ore 18, con il capolavoro russo “” di Modest MusorgskijdalRiccardocon la regia di Kasper Holten, il parco reale vedrà un unicum, un vero e proprio inedito a memoria dei cerimoniali, con un tris presidenziale: accanto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presenza pressoché regolare, dove ogni volta è acclamato dplatea come dal loggione, ci saranno anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la presidente del Consiglio, ...

Nel Ridotto dei Palchi sara' esposto il costume storico per la scena dell'incoronazione di Boris Godunov disegnato da Nicola Benois e indossatoda Nicola Rossi Lemeni nel 1956. Il costume ...Le nuove funzionalità vanno incontronecessità di gestione della trasformazione aziendale ...dati ibridi sono specificatamente progettate per aiutare le organizzazioni a gestire i dati su...Una raccolta fotografica lussuosa e scintillante per prepararsi all'evento di domani sera, la massima espressione della milanesità ...Parla il sovrintendente Dominique Meyer: «Il bilancio 2022 chiude in pareggio. Qualche ombra sul 2023, ma sono fiducioso». Anche i visitatori stranieri sono tornati ai livelli pre-Covid ...