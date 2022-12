Tra Leonor e Gavi liaison principesca

... Pablo Martin Paez Gavira, per tutti Gavi , avrebbe conquistato il cuore della Principessa delle Asturie,. La primogenita di Re Felipe VI, prima nella linea di successione al trono di Spagna, ...La Reina ha voluto azzardare un mixil classico e l'aggressivo che però ha portato ha un ... regalo delle figliee Sofia, da cui non si separa mai. Letizia di Spagna, la nuova pettinatura. ...Dopo aver fatto suoi una miriade di record e i più prestigiosi trofei individuali destinati ai baby fenomeni, Pablo Martin Paez Gavira, per tutti Gavi, avrebbe conquistato il cuore della Principessa ...C'è davvero del tenero tra Gavi e la principessa Leonor Per il momento sono solo indiscrezioni, ma secondo la cronaca rosa spagnola la giovane reale avrebbe un debole per il ...