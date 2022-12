Roma | la mattanza delle tartarughe | decine di carcasse svuotate e carbonizzate

(Di lunedì 5 dicembre 2022). Ormai la notizia è tristemente nota: sono oramai diverse settimane che è stata segnalata una vera e propriadinel VI municipio di, in zona Colle degli Abeti. Eppure, lo scorso 2 novembre era stata fatta una denuncia che segnalava il brutale avvenimento dall’ex delegato all’Ambiente al VI Municipio, Marco Doria. Nonostante ciò, qualcuno prosegue ad uccidere in maniera brutaledi animali di cui sono state ritrovate le. Il modus operandi è brutale: il carapaceviene spaccato e poi le creature cotte utilizzando un carrello della spesa come brace di fortuna., continua la strage di ...

Continua la strage di tartarughe in via Piero Corti. Nonostante le continue denunce fatte dall'ex delegato all'Ambiente e ai Rifiuti al VI Municipio di Roma Le Torri Marco Doria, qualcuno prosegue nel ...