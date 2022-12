Paura a Giugliano | crollano calcinacci e detriti sulle auto | chiusa strada del centro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Momenti dinel weekend in via Romagnosi.sono crollati dall’intonaco di un palazzo danneggiando alcunevetture parcheggiate sotto lo stabile., momenti diin via Romagnosi:Ci troviamo nellache collega via Antica Giardini a via Colonne, a, a due passi dalla scuola Rita Levi Montalcini, nei pressi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Internapoli

nel cuore della notte a Qualiano, in provincia di Napoli. Poco prima delle 4 i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia diin Campania, allertati da una segnalazione al ...Avellino . Un po' il tour de force, un po' ladi perdere un punto prezioso lungo il match e il sedicesimo turno di campionato nel girone C ... poi il tris del Catanzaro sul(3 - 0) con i ... Paura a Giugliano, crollo di calcinacci e vetture danneggiate in via Romagnosi Crollo di calcinacci e vetture danneggiate in via Romagnosi a Giugliano. I fatti sono accaduti nel fine settimana. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per i rilievi del caso e per la messa ...È successo questa notte a Qualiano, nella provincia di Napoli: l’appartamento è andato completamente distrutto, ma non si registrano feriti ...