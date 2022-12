Mondiali | Danilo | Pelé sei il nostro re | guarisci presto

Commenta per primo Il Brasile batte 4 - 1 la Corea del Sud e vola ai quarti deiin Qatar. Il terzino verdeorocommenta a Rai Sport : 'Abbiamo fatto una bella partita, ce l'eravamo detto: fare una grande gara , avere il possesso, essere propositivi. Siamo contenti, ..."Pelé è il nostro re - dice- e gli auguriamo di stare bene il più presto possibile". Una battuta anche sulle danze per celebrare i gol. "L'esultanza ci viene naturale - spiega - non è ...Brasile (4-2-3-1): Alisson 7 (35’ st Wewerton sv) – Militao 6,5 (18’ st Dani Alves), Marquinhos 6,5, T.Silva 7, Danilo 6,5 (27’ st Bremer)– Paquetà 7, Casemiro 7 – Raphinha 7,5, Neymar 6,5 (35’ st ...Probabili formazioni Croazia-Brasile: quarti di finale Mondiali Qatar 2022. Ballottaggi, squalificati e indisponibili ...