Harry e Meghan | la data di uscita della docu-serie

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La chiacchieratissimasul duca e duchessa di Sussex,, sta per arrivare. I primi tre episodi disaranno trasmessi su Netflix giovedi 8 dicembre, la seconda parte con gli altri tre episodi il 15 dello stesso mese. Lasi preannuncia come un attacco esplicito alla Royal Family. Le prime immagini in anteprima mostravano effusioni tra i due ma, stando al nuovo trailer rilasciato, il cuore pulsante sarà il parallelismo tra la vicenda di Lady D, madre di, e quella diMarkle, sua moglie. Entrambe prese di mira dai tabloid, entrambe non adeguatamente protette dalla Royal Family. Conosceremo i motivi che li hanno portati ad allontanarsi dalla famiglia, rinunciando agli obblighi e ...