Disabilità | 230 persone avviate al lavoro nel 2022 in Salento Arpal

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Sono 230 leconal, 44 i tirocini di inclusione sociale attivati assieme al Dipartimento di Salute Mentale, 236 le aziende ed enti seguiti, 6 gli avvisi pubblici istruiti in un anno. Solo negli ultimi sei mesi, poi, sono state 47 le offerte dipubblicate e 420 le candidature ricevute. Sono i risultati raggiunti neldall’Ufficio Collocamento mirato disabili di Lecce. I dati sono diffusi dall’Ufficio Coordinamento dell’Ambito di Lecce diPuglia in occasione della Giornata internazionale dellecon, celebrata il 3 dicembre. La Giornata, istituita nel 1992 dall’ONU, mira all’inclusione come condizione essenziale ...