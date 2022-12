Un gin per scaldare e vivere le feste con stile

(Di domenica 4 dicembre 2022) Malfy Gin è un simbolo di luce, calore, convivialità. Un gin che più mediterraneo di così è difficile concepire, frutto del saper fare bene italiano. Con i cofanetti dedicati alleinvernali, il distillato della Costiera Amalfitana porta un’aria di festa nuova, che soffia ancora prima delle vere e proprie vacanze e ci accompagna fino al prossimo anno. Con spirito, e che spirito! Ecco allora l’inedito e informale Calendario dell’Avvento. Un divertente kit con quattro cassetti, uno per ogni settimana che ci accompagna al 25 dicembre. Ogni cassetto contiene un regalo nel segno e nel colore azzurro di Malfy. Un’agenda; una sciarpa; un cappello; quattro bicchieri da cocktail. Il tutto con le immancabili mini-bottle delle quattro referenze di Malfy: Malfy Originale, Malfy con limone, Malfy con Arancia Rossa di Sicilia e Malfy Gin Rosa al pompelmo rosa di Sicilia. La ...

