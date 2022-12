Pagelle Francia Polonia | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di domenica 4 dicembre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per l’ottavo di finale ai Mondiali:Ledei protagonisti deltra, valido per gli ottavi di finale dei mondiali Qatar 2022(4-3-3): Lloris 6,5; Koundè 6 (dal 92? Disasi SV), Varane 7, Upamecano 5,5, Theo Hernandez 6; Griezmann 7, Tchouameni 6 (dal 66? Fofana 5,5), Rabiot 6,5; Dembele 6,5 (dal 76? Coman 6), Giroud 7 (dal 76? Thuram 5,5), Mbappe 8,5. Ct: Deschamps 7.(4-2-3-1): Szczesny 6; Bereszynski 5,5, Glik 5, Kiwior 4,5 (dall’87’ Bednarek SV), Cash 5; Szymanski 5,5, Krychowiak 5 (dal 71? Bielik 6); Frankowski 5 (dall’87’ ...

Il video dei gol e degli highlights di Francia-Polonia, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022.