Le migliori azioni da scegliere nel 2023 | strategie ed errori da evitare

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 dicembre 2022) Quando finisce un anno e sta per cominciarne uno nuovo è sempre un po’ tempo di bilanci e tanti Italiani si chiedono effettivamente qualisiano danel prossimo. In questo articolo cercheremo di fare un po’ il punto della situazione su questa scelta sicuramente non facile. Iniziamo subito col dire che veramente tante incognite pesano sulle borse. La guerra in Ucraina viene spesso considerata come una grande incognita sulle borse mondiali ed effettivamente lo è. Non si sa che sviluppi potrà prendere la guerra in Ucraina e soprattutto non si sa in che modo la guerra in Ucraina potrà pesare sull’inflazione specie per quello che riguarda l’area euro.(I Love Trading)Sicuramente la guerra in Ucraina è un’incognita ma l’incognita maggiore è proprio ...