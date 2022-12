La Serie A ancora su DAZN? Proposta inaspettata di Lotito

Leggi su rompipallone

(Di domenica 4 dicembre 2022) A marzo 2021 la LegaA aveva assegnato i diritti televisivi per il triennio 2021-2024 a, piattaforma streaming che agli inizi aveva creato non pochi disagi ai propri utenti. Il pacchetto prevede 7 gare in esclusiva sulla piattaforma e 3 in co-esclusiva. Dopo la stagione 2023/2024 il contratto finirebbe, ma, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, vorrebbe portare unaLadiA sufino al 2026 In questi giorni si sta discutendo sul tema degli Aiuti-quater, evorrebbe prolungare il contratto da tre a cinque anni per quanto riguarda i diritti televisivi del massimo campionato italiano. ...