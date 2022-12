Diretta Francia-Polonia 0-0 | Lewandowski ci prova | mancino che esce di poco

Una sfida tutta europea tra due squadre che hanno perso l'ultima partita del loro girone, che saràdal venezuelano Valenzuela. Didier Deschamps, ct della© LaPresseDa una parte i '...La Polonia torna a giocare uno scontro a eliminazionedal Mondiale del 1986 quando affrontarono proprio la formazione francese nella finale per il terzo posto nell'unico precedente ai ...Il programma e i telecronisti sulla Rai di Francia-Polonia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Uno dei più affascinanti incontri della fase a eliminazione diretta mette ...Si parte alle 16,00. Francia-Polonia è in programma domenica alle 16:00 all’Al-Thumama Stadium di Doha. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del ...