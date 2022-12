Concorrente rimasto paralizzato durante “Ciao Darwin” | assolti gli imputati

Sembra che il pubblico da casa non siacompletamente soddisfatto dall'ultima puntata di ... meccanismo per il quale possono salvare undall'eliminazione. Ad averla scampata ...Antonino, da parte sua, spiega di provare delusione per sé stesso, perché ha creduto che ci potesse essere di più tra lui e la: 'Sonodeluso dal mio pensiero'. 'Va bene' accetta ...Dopo quattordici settimane, Bake Off Italia elegge il nuovo Miglior Pasticcere amatoriale: ecco chi è il vincitore ...