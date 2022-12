Chieri-Vallefoglia in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera-Megabox Ondulati del Savio, partita valevole per la decima giornata della regular season di Serie A1di. Le piemontesi di Giulio Cesare Bregoli, quinte, scendono sul campo di casa per conquistare la settima vittoria e rimanere in scia alle migliori. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di Andrea Mafrici, decima in classifica con 9 punti e a caccia del quarto successo stagionale. Si preannuncia dunque battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 4 dicembre al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella Serie A1 ...

