Calcio | Mondiali 2022 | Francia-Polonia 3-1 | Giroud e Mbappè mandano i Bleus ai quarti di finale

(Di domenica 4 dicembre 2022) Si è concluso da pochi minuti il terzo ottavo diaididi Qatar. I campioni del mondo in carica dellasi sono misurati contro la. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA In quel dell’Al Thumama Stadium di Doha la partita inizia a ritmi letargici, tanto che lanon riesce ad assumere al meglio il controllo del gioco. Passa una mezz’ora prima che arrivino delle occasioni da gol, ma da quel momento è un turbillon di emozioni. Al 38? sono i polacchi ad andare vicinissimi al vantaggio: Zielinski si trova in area. Il centrocampista esplode due tiri su cui prima Lloris e poi Theo Hernandez si oppongono, poi arriva addirittura una terza possibilità murata alla disperata da Varane. Lo spavento risveglia i ...

Olivier Giroud scrive di nuovo la storia della Francia : l'attaccante del Milan , grazie alla sua terza rete ai Mondiali di Qatar nell'ottavo di finale contro la Polonia , è ora il miglior marcatore assoluto della Nazionale francese, raggiungendo quota 52 reti. In appena un Mondiale e mezzo, perché questo in Qatar ancora non è terminato, Mbappé ha già segnato 9 gol: quattro nel 2018 in Russia e cinque in questa edizione del 2022: fenomeno. Sta trascinando la Francia.