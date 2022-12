Biathlon | Wierer | “Settimana difficile | oggi ho reagito bene” Vittozzi | “Gara positiva”

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Non pensavo di raggiungere questo risultato perchè ho passato unaveramentedal punto di vista della salute. Ero molto debole in questi giorni, dal mal di gola sono passata al raffreddore e prendere parte all’individuale di giovedì si è rivelato un errore, perchè non mi ha certamente aiutato a migliorare la condizione”. Racconta così sensazioni die difficoltà Dorotheadopo l’inseguimento di Kontiolahti concluso al secondo posto. “mi sentivo un filino meglio, anche se le gambe rimanevano durissime – ha spiegato -, ho cercato di cencentrarmi sul poligono, perchè sapevo che potevo fare la miasolamente con un zero. Questa è una stagione dove occorrerà essere costanti ancor più rispetto al passato, ci aspettano veramente tante gare e durante ...

