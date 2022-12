Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 4 dicembre 2022) Gli eventi datati 4Ieri vi abbiamo parlato di Renato Vignolini, morto nel giorno del suo compleanno. Una roba… da Toro e non solo perché era l’anniversario della fondazione del club granata. Stessa sorte capitata a Mario Bo, che con il sodalizio sabaudo festeggiò la coccarda tricolore del 1936. In Serie A giocò anche con Juventus, Geno(v)a e Ambrosiana Inter. Era uno dei ‘Balon Boys’, nato il 41912. E oggi e compie ottanta Jesus Martinez Jayo, il quale festeggiò con l’Atletico Madrid tre campionati e due Coppe del Re. Sessanta invece per Kevin Richardson, vincitore di una Coppa delle Coppe con l’Everton e di vari titoli inglesi. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.