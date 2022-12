Ucraina | Kuleba | ' pacchi ad ambasciate sono risposta russa a isolamento diplomatico'

... nonché una lettera sospetta negli Stati Uniti', ha poi scrittosu Instagram. 'I terroristi stanno cercando di intimidire i diplomatici ucraini e di indebolire e intimidire l''. Una ......dall'anonimo artista britannico inil mese scorso. Il graffito non è danneggiato e la polizia lo sta proteggendo, ha detto su Telegram il governatore della regione di Kiev, Oleksiy. ...In una intervista a CNN pubblicata nelle prime ore di sabato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha aggiornato il calcolo, portandolo a 17 (il Guardian parla di 18 casi, senza spiegare la ...Sta destando non poca preoccupazione quanto è avvenuto nel corso della settimana a diverse ambasciate ucraine e personalità di spicco legate ad esse. Sono state infatti inviati una serie di “pacchi in ...