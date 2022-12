Siviglia | interesse per Muriqi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ilè interessato a Vedat, attaccante del Maiorca ed ex Lazio: tutti i dettagli sull’interessamento Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera ed. romana, la Lazio potrebbe ritrovarsi un inaspettato gruzzoletto per il prossimo calciomercato invernale. Il club biancoceleste aveva infatti ceduto Vedatal Maiorca in estate riservandosi il diritto di ricevere il 45% sulla futura rivendita. Ilsembrerebbe pronto a mettere sul piatto ben 20 milioni a gennaio, di cui 9 finirebbero così nelle casse della Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

