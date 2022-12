Settore Giovanile | il programma del weekend | la Primavera affronta la Lazio | per l’Under 17 c’è il Palermo

Leggi su seriea24

E' alle porte un fine settimana ricco di impegni per ilrossoverde.Lalain trasferta, sabato 3 dicembre alle ore 14.30 mentre17 gioca domenica 4 dicembre alle 14.00 al Terra Umbra con il.Doppia sfida in trasferta con il Sassuolo per gli Under 15 e 16, domenica 4 dicembre; i ragazzi di Daniel Schiavi scendono in campo alle 11.00 mentre quelli di Maurizio Caccavale alle 14.00. Gli Under 14 Pro sfidano il Frosinone, domenica 4 dicembre alle 15.00, all'Unicusano Training Center di via Sabotino.