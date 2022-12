Pnrr | Conte | ' creare cruscotto a Palazzo Chigi per controllo cittadini su cronoprogramma'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Sul"ci stiamo accorgendo che siamo in ritardo. Sicuramente c'è qualche ragione oggettiva, è vero che sono lievitati i costi di alcune materie prime, alcune gare di appalto si ritrovano sotto costo, però non ci giriamo intorno, perchè il nostro Paese ha sempre avuto una tradizionale incapacità o comunque scarsa efficienza nella spesa amministrativa. È inutile andare in Europa a chiedere differimenti, possiamo chiedere i differimenti che vogliamo, non sappiamo se ce li concederanno, ma non risolviamo il problema se non lo affrontiamo alla radice, non lo impostiamo bene. Credo che uno degli strumenti più efficaci per rendere più efficiente la spesa amministrativa sia quello diun sistema di monitoraggio accessibile a tutti i. Unda insediare nel sito di ...