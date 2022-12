Morte Rebellin | autista resta libero in Germania Lo zio | Doppio dolore

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 3 dicembre 2022) Denunciato, ma ancora in libertà in. Perché innon esiste l'omicidio stradale. La Procura di Vicenza è fiduciosa di poter sentire già nei prossimi giorni Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 62 anni che ha travolto e ucciso il 30 novembre scorso Davidementre si allenava lungo la Regionale 11, a Montebello Vicentino. "Speriamo che venga consegnato alla giustizia Italiana, perché non è giusto - dice lo zio diai microfoni di Sky TG24. Era una strada che aveva fatto mille volte, una brutta".