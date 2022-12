(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – La regista statunitense, la cui carriera cinquantennale diè stata coronata dalla vittoria dell’nel 2020 per “Made in Usa – Una fabbrica in Ohio”, autrice di film dedicati soprattutto alla, che ha prestato particolare attenzione alla condizione delle donne lavoratrici, ègiovedì 1 dicembre nella sua casa di Yellow Springs, nell’Ohio, all’età di 76 anni in seguito ad un tumore. L’annuncioscomparsa è stato dato dal suo compagno e frequente collaboratore alla regia Steven Bognar a “The Hollywood Reporte”. Nonostante si fosse sottoposta alla chemioterapia prima del suo trionfo agli, la regista ha partecipato alla cerimonia degli Academy Awards del 2020 ...

Adnkronos

La regista statunitenseReichert, la cui carriera cinquantennale di documentarista è stata coronata dalla vittoria ... ègiovedì 1 dicembre nella sua casa di Yellow Springs, nell'Ohio, all'...Per riportare quel che restava dellain Italia bastarono tre soli convogli. Tu, papà, hai ... La credevamo, era solo assopita. In letargo, ma viva dentro noi uomini: come un gene all'... Morta Julia Reichert, documentarista da Oscar della classe operaia (Adnkronos) - La regista statunitense Julia Reichert, la cui carriera cinquantennale di documentarista è stata coronata dalla vittoria dell'Oscar nel 2020 per "Made in Usa - Una fabbrica in Ohio", aut ...