L’avvertimento di Macron per l’inverno | «Prepariamoci ai blackout | ma niente panico»

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022) «Non fatevi prendere dal». Così il presidente Emmanuelha invitato i francesi a rimanere calmi per il rischio di tagli all’elettricità della stagione invernale, affermando che potrebbero addirittura essere evitati «se il consumo venisse ridotto del 10%» secondo il piano presentato dal governo. In un’intervista registrata a New Orleans e trasmessa in parte su TF1, interpellato su possibiliquest’inverno, il Capo dello Stato ha cercato di rassicurare: «, è inutile». Il governo ha inviato una circolare ai prefetti perché preparino il loro dipartimento in caso di tagli. Maridimensiona la decisione: «È normale che il governo prepari un caso estremo». La condizione necessaria per evitare situazioni al limite è, secondo il presidente, quella di ...