Controlli a raffica a Giugliano | blitz delle forze dell’ordine in città

(Di sabato 3 dicembre 2022) Gli agenti di Polizia del Commissariato-Villaricca, insieme agli agenti della Polizia Municipale e ai militari dell’Esercito hanno effettuato un servizio straordinario per il contrasto dei reati ambientali. Lehanno denunciato due persone, in due circostanze diverse, per smaltimento di rifiuti illegali.: due denunce Il primo ad essere denunciato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il Messaggero Veneto

Oltre a effettuare quotidianiin tutta la città, il Servizio svolge anche attività di accertamento e verifica, sia su esposti, che su video e filmati acquisiti. Purtroppo, il fenomeno di ...Genova - Blitz dei carabinieri all'interno del costruendo 'Winter Park' alla Foce esulle attività che stanno allestendo i 'baracconi' di Natale. I militari della compagnia centro e del nucleo ispettorato del Lavoro hanno verificato la regolarità delle operazioni ... Torna la sosta selvaggia a Udine, potenziati i controlli: raffica di multe in centro I militari denunciano un presunto pusher e un uomo in possesso di merce ritenuta provento di un furto in un cantiere edile ...Il sindaco Fontanini ha chiesto una stretta. Oltre 27 mila le sanzioni nel 2021. Si pensa a riattivare le telecamere. Michelini: non rifaremo gli errori del ...