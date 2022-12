Calcio | Mondiali 2022 | gol e assist reciproco per Denzel Dumfries e Daley Blind | record storico

(Di sabato 3 dicembre 2022) I Paesi Bassi hanno storicamente e tradizionalmente dimostrato di poter offrire un grande, e lo stesso sta accadendo in questidiin Qatar: la squadra guidata dal Commissario Tecnico Louis Van Gaal si diverte in campo, accumulando risultati positivi. Anche quest’oggi, agli ottavi di finale contro gli Stati Uniti d’America, la Nazionale olandese ha offerto una grande prestazione, con azioni corali che hanno poi portato alle reti decisive (3-1 il risultato finale). A dirlo sono anche le statistiche, che in questo caso fanno riferimento a due difensori,. Arkadiusz Milik: “Per fermare Mbappé dovremmo avere una moto!” I due ...

L'Olanda è la prima qualificata per i quarti di finale deiciin corso in Qatar. Gli Orange hanno battuto gli Stati Uniti 3 - 1 al Khalifa International Stadium e ora aspettano la vincente di Argentina - Australia. In avvio Noppert salva su un ...90'+7 FINISCE QUI! Olanda - Stati Uniti 3 - 1. 90'+6 Rilancio lungo al volo di Timber.I Paesi Bassi volano nei quarti di finale del Mondiale di calcio in Qatar . Nella prima sfida della fase a eliminazione diretta della rassegna ...L'Olanda del commissario tecnico Louis Van Gaal batte gli Stati Uniti per 3-1 ed avanza ai quarti di finale dove affronterà la vincente di Argentina-Australia, gara che si ...