WWE | Triple H non si ferma più | starebbe per tornare anche Eric Young

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un’altra Superstarperalla corte diH e questa volta si tratta di un nome abbastanza inaspettato. Secondo PWInsiderdovrebbe lasciare Impact Wrestling per passare alla WWE dove ha già militato per quattro anni tra il 2016 e il 2020. Il tutto sembra conto da un segmento andato in onda nella puntata di stanotte di Impact. “Elimina la malattia!” Nel corso dell’episodio di Impact di questo giovedì,ha portato Deaner in una prigione abbandonata nel Tennessee, chiedendogli se fosse disposto a fare qualsiasi cosa per “eliminare la malattia”. All’interno di una cella è partita una violenta colluttazione tra i due per la “conquista” di un coltello poggiato sul tavolo e alla fine del lungo ...