Ultime Notizie Roma del 02-12-2022 ore 12 | 10

(Di venerdì 2 dicembre 2022)dailynews radiogiornale mele ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la prima manovra del governo meloni è pronta per affrontare la discussione in Parlamento dopo aver ricevuto la bollinatura della ragioneria di stato e la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il testo è stato depositato alla camera nei prossimi giorni inizia l’iter Parlamentare che dovrà portare all’ok delle due aule entro la fine dell’anno i tempi sono tre a Ischia Si scava la ricerca dei 4 dispersi bilancio provvisorio di 8 morti 5 feriti oltre 200 gli sfollati la procura Indaga sugli allarmi inascoltati lanciati dal sindaco di Casamicciola parere negativo della Regione Campania la nomina di Calcaterra commissario per l’emergenza un decreto Ischia con noi o te le aree colpite dalla frana dovrebbe essere varato domani dal Consiglio dei Ministri ...