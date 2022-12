Sciopero generale | oggi stop trasporti | scuole e sanità | orari e fasce di garanzia

Per la giornata di oggi, venerdì 2 dicembre, è stato proclamato unonazionaleche coinvolgerà pubblici e privati anche di scuola e sanità. Chi utilizza i trasporti pubblici dovrà controllare orari e modalità città per città. Tra le motivazioni della ...L'agitazione è stata indetta da numerose sigle sindacali, locali e nazionali. Potrebbe variare molto da città a città e a seconda dei diversi settori. Alcuni mezzi sono fermi già da ieri, primo ...Sciopero generale in tutta Italia venerdì 2 dicembre, coinvolti i settori pubblici e privati dei trasporti, scuola, sanità e logistica.Oggi, venerdì 2 dicembre, è previsto uno sciopero nazionale generale: i trasporti pubblici locali e nazionali non saranno garantiti. Sono previsti disagi per chi dovrà mettersi in viaggio usando treni ...