Pacchi insanguinati La minaccia choc alle ambasciate ucraine

... le ambasciate in Ungheria, Olanda, Polonia, Croazia, Italia, i consolati generali di Napoli e Cracovia e il consolato di Brno hanno ricevuto', contenenti 'occhi di animali'. Armi ...contenenti occhi di animali sono stati spediti alle ambasciate e ai consolati ucraini in cinque paesi europei. Lo denuncia il ministero degli esteri ucraino, come riporta Unian, ...Pacchi macabri, 'intrisi di sangue' e contenenti occhi di animali, sono stati inviati a sei ambasciate dell'Ucraina in Europa, compresa quella in Italia. Lo denuncia il portavoce del ministero degli E ...All’interno sono stati trovati occhi di animali. In Vaticano danneggiato l'ingresso della residenza dell'ambasciatore ucraino ...