"Vediamo le notizie ed è uno sviluppo positivo che " ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della, John Kirby " stiano trovando un'intesa verso un tetto del prezzo". "..."Joe Biden non ha intenzione di parlare con Vladimir Putin ora": lo ha detto il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale dellaJohn Kirby, sottolineando che spetta all'Ucraina decidere se e quando può essere negoziato un accordo. . 2 dicembre 2022 Casa Bianca, Biden non ha intenzione parlare con Putin ora - Nord America Il conflitto ucraino può trovare una soluzione diplomatica, ma la Russia si deve ritirare, dicono Kiev e gli occidentali. Siamo aperti a colloqui, ma non lasceremo i territori in Ucraina, risponde il ...Un accordo sul tetto al prezzo del petrolio russo, ma non sul gas. L’Unione europea ha raggiunto un’intesa sul price cap a 60 dollari al barile come annuncia in un tweet la presidenza ceca. Un annunci ...