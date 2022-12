Basket | Serie A 2022-2023 | Milano va a Sassari | big match Varese-Virtus Bologna Doppio scontro diretto in coda

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sta arrivando una nona giornata diparticolarmente importante, sia in testa che inalla classifica. Il big, mentre nelle parti basse ci sono due scontri diretti (almeno allo stato attuale delle cose). Andiamo a scoprire quali sono i temi del turno. Tezenis Verona-Bertram Yachts Derthona Tortona (sabato 3/12/ore 18:00) Si parte al sabato con una sfida ai lati opposti della classifica. Tortona è terza insieme a, Verona è nel gruppo delle ultime a quota 4. Ambientatosi pienamente Bortolani, in casa Tezenis potrebbe esserci qualche novità relativa a Liam Udom, che viene dato non proprio sicuro della permanenza in squadra. La Bertram arriva dal risicato ...